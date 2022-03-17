Москва, , 08:51 — REGNUM Строительство Северного широтного хода (СШХ) из-за ухудшения экономической ситуации приостановило правительство России. Об этом 17 марта сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, которое состоялось 9 марта.

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Отмечается, что в ходе обсуждения «отмечена необходимость переноса сроков начала реализации проекта», который был возвращен в поле зрения властей и в инвестиционную программу ОАО РЖД после выступления президента Владимира Путина в апреле 2021 года, предложившего осуществлять его финансирование с помощью инфраструктурных кредитов регионам.

При этом уточняется, что в ОАО РЖД и аппарате вице-премьера РФ Хуснуллина не стали комментировать эту информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Россия возобновила экспорт необработанных алмазов в Индию после короткого перерыва.