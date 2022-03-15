Вашингтон, , 08:16 — REGNUM Санкции против 11 высокопоставленных представителей российского оборонного сектора из-за спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины ввел Госдепартамент США. Заявление американского ведомства 14 марта распространила его пресс-служба.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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В сообщении указывается, что американский Госдепартамент «продолжает возлагать тяжелые последствия» за спецоперацию ВС РФ на руководство оборонного сектора России.

Также уточняется, что под новые санкции США попали глава Росгвардии Виктор Золотов, директор ФСВТС Дмитрий Шугаев, гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, и восемь заместителей министра обороны РФ: Алексей Криворучко, Тимур Иванов, Юнус-Бек Евкуров, Дмитрий Булгаков, Юрий Садовенко, Николай Панков, Руслан Цаликов и Геннадий Жидко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон не обсуждает с властями Венесуэлы возможность импорта нефти из боливарианской республики.