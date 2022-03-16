16 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили заявление премьер-министра Японии о том, что специальная военная операция на Украине требует реформирования СБ ООН.

Светлана Рыбина, , 00:14 — REGNUM Заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что ситуация на Украине и действия России указывают на необходимость реформирования Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН) и создания таким образом нового мирового порядка, вызвало бурную реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение об этом 15 марта в социальной сети «ВКонтакте».

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Фумио Кисида (сс) 首相官邸ホームページ

"Подстилки американские. Быстро же они забыли ядерную бомбежку со стороны США», — отметил Алексей К.

Многие пользователи пришли к выводу, что Япония ведёт себя в данном вопросе кощунственно, ведь в том числе благодаря её античеловеческой политике в середине XX века и возникла такая организация, как ООН.

«Уж не Японии — союзнику нацистов во Второй мировой войне языком трясти по поводу реформировании ООН. Организация эта создавалась на ваших обломках и вы являетесь живым примером необходимости держать в узде подобных вам», — пишет James B.

Некоторые комментаторы отмечают, что Япония в данном вопросе просто подыгрывает Соединённым Штатам Америки, которые ведут свою игру против Российской Федерации.

«Японцы бы молчали лучше. США сбросили на эту страну атомные бомбы, но при этом японцы всё равно на стороне США. Открыто демонстрируют свою преданность хозяину», — заметила Alla L.

«Ага-ага, но когда США и НАТО безосновательно кого-то бомбят, то они только поддакивают. Мелкие и жалкие японцы. Не то, что их предки! Помнится, могли и с Россией потягаться. Один раз даже флот нам разбили тихоокеанский. Российская Империя тогда отойти долго не могла. А теперь Япония — блёклая тень своего прошлого», — поделился своим мнением Roma S.

Часть людей полагает, что покуда на территории Японии стоят американские базы, данная страна не может являться полноценном субъектом геополитики и иметь точно такой же по весу голос, как, к примеру, у России.

Крупные базы США на территории Японии Misakubo

«Кому интересно мнение страны, оккупированной с 1945 года Америкой? Зачем вы вообще нужны в ООН без суверенитета и своего независимого мнения? Чтобы аккомпанировать США на различных заседаниях? У Америки достаточно ручных шавок, готовых удавиться ради своего хозяина», — отмечает Андрей Т.

«Уж кому-кому, но только не Японии тявкать. Живут там, на клочке острова, которого на карте без лупы не разглядеть, а тявкают так громко. Лучше бы вам приутихнуть, а то у России в последнее время с терпением как-то не очень», — предупреждает Татьяна А.

Ряд пользователей указывает на то, что с Японией, может быть, и можно было согласиться, но реформировать ООН следует не из-за действий России, а в связи с многократными фактами преступлений, совершённых руководством США.

«Реформирование ООН надо начинать с осуждения военных преступлений США и НАТО, а также привлечения к международной уголовной ответственности всех к этим преступлениям причастных, в том числе всех живых президентов США. Слабо такое сказать этому американскому холую? Конечно. Им куда проще ненавидеть миролюбивую Россию, которая пытается со всеми дружить, а её только копьями тыкают», — считает Анша А.

Напомним, 14 марта издание Kyodo опубликовало материал, согласно которому премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил во время выступления на слушаниях в парламентском комитете о том, что ситуация на Украине и действия России указывают на необходимость реформирования СБ ООН и создания таким образом нового мирового порядка.