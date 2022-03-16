Москва, , 12:35 — REGNUM Совет Европы в последнее время превратился в «очередное ОБСЕ», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров © ИА REGNUM

«За последние годы Совет Европы превратился в очередное ОБСЕ, извините за грубое слово, где тоже вся изначальная идея, идея взаимодействия консенсуса… подменена такой полемикой, такой риторикой, которая все более и более становилась русофобской, все более определялась односторонними интересами Запада, прежде всего НАТОвских стран, стран ЕС», — сказал Лавров в интервью РБК.

Министр добавил, что ряд стран, используя свое механическое большинство и в ОБСЕ, и в СЕ, «просто ломали структуру консенсуса, навязывая голосование по решениям, которые отражали исключительно их точку зрения, тем самым давали понять, что они вообще не намерены учитывать наши интересы, они в грош не ставят и лишь заинтересованы в том, чтобы нам читать нотации и нравоучения, чем они и занимались».

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич получила от России уведомление о выходе страны из организации согласно 7 статьи устава СЕ. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выразил мнение, что заявление РФ о выходе из Совета Европы «закономерно», поскольку Москва разделяет «отличные от ЕС ценности».