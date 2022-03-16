Берлин, , 14:28 — REGNUM Крупнейший в Германии энергоконцерн E. ON прекратил закупать российский газ из-за ситуации на Украине. Об этом говорится в сообщении компании.

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В компании пояснили, что прекратили закупать новые объёмы газа у трейдинговых компаний Газпрома в Европе из-за военных действий на Украине. Ранее концерн закупил у них небольшое количество природного газа.

Глава энергоконцерна ЛеонардБирнбаум рассказал, когда ожидает достижения независимости от российского газа. По его словам, если говорить о краткосрочной перспективе, то это два-три года.

«Терминал СПГ — в настоящий момент звучат заявления, что мы можем получить его до конца следующего года. Это был бы немецкий рекорд. Поэтому, возможно, это займет три года», — сказал Бирнбаум.

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