Южно-Сахалинск, , 06:01 — REGNUM Сельхозпроизводители Сахалина получат новые меры поддержки в условиях антироссийских санкций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

Картофель Наталья Диева © ИА REGNUM

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Власти области заявили, что аграрии на Сахалине практически полностью обеспечивают потребности населения в свежих овощах. В этом году планируется высадить 1840 га картофеля, 580 га овощей и 26,5 тыс. га кормовых культур.

Для поддержки сельхозпроизводителей будут увеличены размеры субсидий на приобретение минеральных удобрений. Область уже получила из Приморья 4,4 тыс. тонн удобрений. До конца марта будет доставлено ещё 950 тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области подвернут проверке овощехранилища. Вопрос их состояния, а также строительства и модернизации сельхозобъектов обсуждался на заседании правительства.