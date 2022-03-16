Москва, 16 марта 2022, 16:59 — REGNUM США и Европейский союз фактически объявили дефолт по своим обязательствам перед Россией, заморозив её резервы, заявил 16 марта президент России Владимир Путин.

Владимир Путин
Владимир Путин
(c) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный удар по России и российский ответ Западу — трансляция»

«США и ЕС объявили самый настоящий дефолт по своим обязательствам перед Россией. Теперь каждый знает, что финансовые резервы могут быть попросту украдены», — сказал он в ходе совещания по мерам поддержки регионов.

Путин добавил, что западные страны в настоящее время пытаются убедить своих граждан в том, что их трудности являются результатом действий России и что они должны «из своего кошелька оплатить борьбу с мифической русской угрозой».

«Всё это ложь. А правда в том, что текущие проблемы, с которыми сталкиваются миллионы людей на Западе, стали результатом многолетних действий правящих элит», — подчеркнул президент России.