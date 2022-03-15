Курган, , 12:03 — REGNUM В Курганской области хватает количества семян для того, чтобы засеять поля не только Зауралья, но и соседних регионов. Это обеспечит импортозамещение посадочного материала, сообщил генеральный директор ЗАО «Картофель» Александр Немиров.

Курганский картофель Оперативный штаб Курганской области

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Он отметил, что на складах ещё хранится картофель и свёкла, что позволит удовлетворить спрос населения на овощи и в дальнейшем.

«Санкции, наоборот, стимулируют нас не расслабляться, двигаться вперед, и нам они не страшны. Вопросов даже не возникает, что мы овощи будем откуда-то завозить. И условия погодные, и наши технологии позволяют обеспечить не только нашу область, но и федеральный округ добрыми, качественными продуктами — это картофель, свёкла, морковь, капуста», — уверяет Александр Немиров.

Отмечается, что ЗАО «Картофель» воспользовалось мерами поддержки, которые предоставляются в регионе сельхозпроизводителям. По договору лизинга куплено несколько комбайнов, система мелиорации и орошения, а также приобретена система навигационного оборудования, которая позволяет повышать урожайность земли. В 2021 году несмотря на засуху ЗАО «Картофель» удалось повысить показатели урожая картофеля на 20%.