13 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили данные о том, что президента США просят исключить Россию из Интерпола.

Артур Савин, , 15:29 — REGNUM Информация, согласно которой американская комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе призвала администрацию президента США Джозефа Байдена добиться исключения России из Интерпола, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 13 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Санкции США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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»Не устали ещё эти санкции вводить? Клоуны, вы же только бумагу переводите почём зря», — обращается Марина Р.

Многие пользователи пришли к выводу, что Россию пытаются исключить вообще из всего чего угодно.

«Санкции иссякают? США уже не знают, что придумать ещё», — подозревает Павел М.

Некоторые комментаторы отмечают, что если Байден пойдёт на такой шаг, то это будет означать, что он окончательно сошёл с ума.

«Серьёзно? Преступников ловить по миру вместе теперь не надо, по мнению Байдена? У них, по ходу, санкции головного мозга», — поделилась своим мнением Светлана Т.

Джо Байден. Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Интерпол — это сеть по поиску международных преступников. В чём смысл этих санкций? У дедушки маразм или он не хочет, что искали международных преступников?» — задаётся вопросом Фрол Б.

Часть людей полагает, что после исключения России из Интерпола у международной преступности будут развязаны руки.

«Интерпол разыскивает и нейтрализует уголовных преступников. Чего боятся в администрации американского президента?! Что в распоряжении многих подразделений Интерпола появиться информация по нацистским преступникам, которым покровительствовал Вашингтон?!» — пишет Александр И.

«Дедуля вообще в крайности ворвался. Подставляется. Это говорит о том, что США не хотят, чтобы Россия искала преступников, которые находятся под американским управлением», — считает Сергей Ш.

Ряд пользователей указывает на то, что США намереваются дать приют тем нацистам из Украины, которые сумеют скрыться от российского правосудия.

«Это чтобы вас, тварей, к ответу не привлекать за ваши преступления? И чтобы вы сбежавших нацистов у себя спокойно прятали и не выдавали российскому правосудию?» — интересуется Светлана П.

«Судя по всему, США намереваются, как после Второй мировой, всех высокопоставленных нацистов к себе забрать. Вот они и вставляют заранее палки в колёса России, которая будет пытаться достать ублюдков из-за границы», — предполагает Николай Г.

Отдельные комментаторы отмечают, что Байден не имеет власти над Интерполом, тем не менее разговоры об этом намекают, что данная организация может оказаться не такой уж и самостоятельной.

«А Интерпол тоже независимая организация? Что у них в уставе прописано? Там есть параграф, согласно которому следует слушаться приказов из Вашингтона?» — задаётся вопросом Alla L.

Нашлись и те, кто отмечают, что президент США, несмотря на большие внутренние проблемы, всё равно занимается исключительно внешней политикой, создавая помехи для России.

«Идиоты. Им же хуже будет. Как так, не сотрудничать в сфере международной безопасности? Знакомая из США вчера сказала, что такое впечатление, будто бы Байден ввёл санкции против США. Был сильный скачок цен на топливо и продукты в эти дни. Америка нестабильна», — отмечает Мария Ш.

Напомним, 12 марта телеканал CNN опубликовал материал со ссылкой на письмо, направленное госсекретарю США Энтони Блинкену и американскому генпрокурору Меррику Гарленду, согласно которому комиссия Соединённых Штатов Америки по безопасности и сотрудничеству в Европе призвала администрацию президента Джозефа Байдена добиться исключения России из Интерпола.