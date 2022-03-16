Москва, 16 марта 2022, 13:37 — REGNUM Доллар сейчас — главная валюта для торговли по всему миру. Большинство сделок, покупок и продаж проводится именно в долларах. После доллара в рейтинге популярности в торговле идёт евро, а за ним — фунты стерлингов, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.
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После объявления новых санкций США и стран ЕС против России, многие заговорили об обратном эффекте и то, что доллар, возможно, скоро потеряет свои позиции. Есть ряд серьезных причин, которые говорят о том, что доминирование доллара подходит к концу.
Санкции, введенные против валютных резервов России
После того, как США заморозил валютные резервы ЦБ РФ, центральные банки других стран стали беспокоиться о том, что Вашингтон может заблокировать и их счета в любой момент.
Одна из основ демократии США — неприкосновенность собственности — на данный момент подорвана, и на деле всё иначе.
Центральные банки других стран смотрели на Америку как на гаранта неприкосновенности их резервов, годами наращивая объёмы в долларах. Теперь это медленное дедолларизация может ускориться благодаря санкциям США.
В любом случае заморозка активов российского ЦБ РФ негативно сказалась на доверие к доллару в качестве резервной валюты во всём мире, и такой подрыв сильно вредит доллару.
Инфляция и сильно растущий госдолг США
Америка постоянно производит повышение потолка своего государственного долга, что негативно сказывается на экономике стран всего мира.
В конечном итоге именно другие страны отдают часть от своего ВВП, обслуживая постоянно растущий долг США.
Когда США увеличивает расходы на своё благополучие, бедные страны всё туже и туже затягивают пояса. Это начинает надоедать и вызывать недовольство, что так же склоняет к отказу от доллара.
На фоне этого инфляция наносит свой удар. Инфляции в США в феврале достигла 7,9%.
Санкции против импорта энергоносителей из России вызвали рост цен на нефть и бензин в США, разогнав инфляцию ещё больше.
Цены в сфере энергетики выросли на 25,6%, на бензин увеличились на 38%. Некогда сильная и эталонная экономика США испытывает проблемы, которые не могут решить.
Кроме того, санкции США против России формирует риски стагфляции или даже рецессии в мировом масштабе. Всё это подрывает доверие к ценности американской валюты.
Ситуация на мировых рынках торговли
Как торговая валюта доллар США значительно потерял свои позиции и продолжает терять из-за отказа ряда стран мира от международных расчетов в долларах.
Так, например:
— Россия и Китай хотят создать свою валюту и с её помощью торговать;
— Саудовская Аравия планирует отказаться от доллара и торговать нефтью с Китаем в юанях;
— Россия и Индия тоже могут перейти на расчёты в юанях.
Как сообщало ИА REGNUM, инфляция, антироссийские санкции и перемены на мировых рынках могут стать признаками того, что американский доллар утратит позиции ведущей мировой валюты, заявил немецкий экономист Хенрик Мюллер.
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