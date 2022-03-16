Москва, , 13:37 — REGNUM Доллар сейчас — главная валюта для торговли по всему миру. Большинство сделок, покупок и продаж проводится именно в долларах. После доллара в рейтинге популярности в торговле идёт евро, а за ним — фунты стерлингов, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Доллар и Юань Yu Lan

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После объявления новых санкций США и стран ЕС против России, многие заговорили об обратном эффекте и то, что доллар, возможно, скоро потеряет свои позиции. Есть ряд серьезных причин, которые говорят о том, что доминирование доллара подходит к концу.

Санкции, введенные против валютных резервов России

После того, как США заморозил валютные резервы ЦБ РФ, центральные банки других стран стали беспокоиться о том, что Вашингтон может заблокировать и их счета в любой момент.

Одна из основ демократии США — неприкосновенность собственности — на данный момент подорвана, и на деле всё иначе.

Центральные банки других стран смотрели на Америку как на гаранта неприкосновенности их резервов, годами наращивая объёмы в долларах. Теперь это медленное дедолларизация может ускориться благодаря санкциям США.

В любом случае заморозка активов российского ЦБ РФ негативно сказалась на доверие к доллару в качестве резервной валюты во всём мире, и такой подрыв сильно вредит доллару.

Инфляция и сильно растущий госдолг США

Америка постоянно производит повышение потолка своего государственного долга, что негативно сказывается на экономике стран всего мира.

В конечном итоге именно другие страны отдают часть от своего ВВП, обслуживая постоянно растущий долг США.

Когда США увеличивает расходы на своё благополучие, бедные страны всё туже и туже затягивают пояса. Это начинает надоедать и вызывать недовольство, что так же склоняет к отказу от доллара.

На фоне этого инфляция наносит свой удар. Инфляции в США в феврале достигла 7,9%.

Санкции против импорта энергоносителей из России вызвали рост цен на нефть и бензин в США, разогнав инфляцию ещё больше.

Цены в сфере энергетики выросли на 25,6%, на бензин увеличились на 38%. Некогда сильная и эталонная экономика США испытывает проблемы, которые не могут решить.

Кроме того, санкции США против России формирует риски стагфляции или даже рецессии в мировом масштабе. Всё это подрывает доверие к ценности американской валюты.

Ситуация на мировых рынках торговли

Как торговая валюта доллар США значительно потерял свои позиции и продолжает терять из-за отказа ряда стран мира от международных расчетов в долларах.

Так, например:

— Россия и Китай хотят создать свою валюту и с её помощью торговать;

— Саудовская Аравия планирует отказаться от доллара и торговать нефтью с Китаем в юанях;

— Россия и Индия тоже могут перейти на расчёты в юанях.

«Китайская валюта реально может потеснить доллар США с лидирующих мест. И похоже, что Китай находится на пути к созданию собственного экономического полушария.

К сожалению, полностью уйти от расчётов в американской валюте на данный момент не представляется возможным, но процесс дедолларизации будет продолжаться и дальше насколько возможно.

Сейчас мы наблюдаем, как на наших глазах меняется привычный мировой расклад. На смену доллара приходят другие валюты, и инвестору стоит задуматься о ещё большей диверсификации своих сбережений.

Например, российские банки стали предлагать вклады в китайской валюте — юань. Процентные ставки доходят до 8% годовых», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, инфляция, антироссийские санкции и перемены на мировых рынках могут стать признаками того, что американский доллар утратит позиции ведущей мировой валюты, заявил немецкий экономист Хенрик Мюллер.

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