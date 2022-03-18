Новосибирск, , 07:42 — REGNUM Посевная кампания в Новосибирской области пройдёт в запланированных объёмах. Об этом заявил губернатор Андрей Травников.

Посевная Lenobl.ru

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«Жаловаться на жизнь не будем — не в первый раз мы переживаем непростые времена, и, как показывает опыт, наши аграрии изо всех этих ситуаций выходят более сильными, чем были, — сказал глава региона. — Ожидание и спрос на продукцию наших сельхозпроизводителей в этом году очень высокие. Перечень решений по поддержке аграриев не закрыт, есть возможность выдвигать новые инициативы».

Он подчеркнул, что на региональном уровне сохранится весь пакет мер поддержки.