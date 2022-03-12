12 марта 2022 | Время чтения 2 мин

Обороты российской торговли стремительно растут. Пока ещё рано говорить о конкретных показателях, однако показатели первого квартала обещают быть внушительными.

Даниил Драгов, , 11:17 — REGNUM Хорошо ли, что российский обыватель проявляет ажиотажный спрос на товары, предпочитая приобретать их на фоне девальвации рубля?

Квентин Мэтис. Ростовщик и его жена. 1514

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На этот вопрос компетентно ответят заставшие «лихие девяностые» с галопирующей инфляцией, прочувствовавшие на себе пресловутую «девальвационно-инфляционную спираль». С одной стороны, граждане спасают свои сбережения и вкладывают их в любые представляющие для них ценность активы — от теперь уже недоступной инвалюты до недвижимости, автомобилей, золота, товаров долговременного пользования.

Граждане с доходами поскромнее устраивают на балконах продуктовые склады. Они тоже сэкономят, если праздник жизни не подпортит пищевая моль или что-то в этом роде.

Обороты торговли стремительно растут. Пока ещё рано говорить о конкретных показателях, однако показатели первого квартала обещают быть внушительными. После таких ажиотажных всплесков обычно наступает замедление, чувствительный спад.

С проблемами уже сталкиваются импортёры товаров. Закупали они за доллары, евро, юани, а продажи шли за рубли. Обычно в таких обстоятельствах цены повышают с запасом ожидания девальвации валюты рынка сбыта. Некоторые придерживают товар, ожидая стабилизации валютного рынка. К устраивающим дефицит обычно имеют вопросы компетентные органы.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Вместе с импортным товаром хорошо распродаётся и российский. К примеру, вчера у меня состоялась беседа с директором небольшого магазина, торгующего исключительно отечественной продукцией, — он очень рад кратному росту продаж.

Разумеется, многие российские товары содержат импортную составляющую, а это значит, что будут дорожать, — импортные комплектующие ведь подорожают. Например, в телевизоре российской сборки 95% комплектующих — импортные. В одежде из российской ткани фурнитура может быть импортной, но на 95% это российский продукт. В мясной или молочной продукции «иностранной» торговой марки импортная составляющая может отсутствовать вовсе, да и сама торговая марка может оказаться не такой уж и иностранной. Российские предприниматели, как и китайские, и многие другие, преуспели в эксплуатации стереотипов обывателя.

Импортозамещение, о котором так долго говорили и к которому так долго шли, идёт семимильными шагами.

Есть и ещё одна сторона потребительского ажиотажа, хорошо известная по тем же 1990-м: граждане покупают ненужные им вещи, надеясь перепродать и вернуть себе хотя бы часть спасённых от девальвации доходов. Насколько это практично и целесообразно в нынешних условиях, знает, опять же, тот же обыватель, пытавшийся продать новые телевизор или автомобиль, дешевеющий на 15% сразу же по выезду из автосалона.

Поэтому самым рациональным в нынешней ситуации поведением следует признать инвестирование не в доллар или автомобиль, а в своё здоровье, в знания, в свои новые возможности, в себя завтра — когда смутные времена пройдут. Не «валютчику» надо отнести последние рубли, а стоматологу, репетитору.