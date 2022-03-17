Владивосток, , 09:17 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко прокомментировал выступление президента России Владимира Путина. Главный его посыл — у страны хватит внутренних резервов для выполнения раннее заявленных социальных обязательств, и край — не исключение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Владимир Путин четко обозначил пути развития России, вопросы, связанные с решением проводить спецоперацию.

«Это было необходимо для того, чтобы милитаристы и НАТО не подтягивались к границам России, чтоб никто не размахивал «ядерной дубиной», чтобы прекратить геноцид и издевательство над донецким и луганским народами, над россиянами, которые там проживают. Глава государства заверил, что операция идет по плану, все цели и задачи будут выполнены, несмотря на позицию международного сообщества», — считает Кожемяко.

По словам губернатора, значимая часть обращения президента касалась социально-экономического блока, мерам, принимаемым для минимизации ущерба от санкций.

«Да, сегодня есть вопросы, связанные с импортозамещением, со вспышками полуспекулятивного характера. Но эта «первая волна» уже улеглась, разработаны меры поддержки промышленности. Это и субсидирование ставок для системообразующих предприятий по кредитам, и развитие отраслей по импортозамещению. Президент еще раз сказал, что накоплен достаточный запас прочности не только для поддержки важных отраслей, но и продолжения тех проектов, которые были запланированы ранее», — добавил глава Приморья и призвал всех сплотиться для дальнейшего развития края.

Олег Кожемяко «Наша страна не раз проходила кризисы, гораздо худшие. Никогда к нам со стороны запада не было хорошего отношения, поэтому сейчас появились огромные возможности для государства, для перевода экономики на собственные рельсы производства. Сейчас для всех нас важны сплочение и единство. Необходимо делать всё, чтобы в обществе была стабильность, так наша страна всегда и поступала в сложные периоды».

Как сообщало ИА REGNUM, о планах повысить в России МРОТ, прожиточный минимум и зарплаты бюджетников объявил 16 марта Владимир Путин.