Амман, , 12:20 — REGNUM Власти Иордании оценили потери для экономики страны, вызванные ростом мировых цен на зерно и энергоносители. Об этом 17 марта сообщает Al-Araby-al-Jadid со ссылкой на свой источник в правительстве страны.

Экономика Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По данным источника, в случае, если «планетарный кризис» продолжится, инфляция в Иордании вырастет до 6%, а государственный долг вырастет до $56 млрд. В стране серьёзно ухудшится уровень жизни, а ряд приоритетных экономических проектов будет свёрнут на неопределённое время, отметил он.

По данным журналистов, правительство Иордании не было готово к росту цен на нефть, которую страна импортирует из Саудовской Аравии. Рост цен и затрат на транспортные издержки уже привёл к подорожанию ряда категорий продуктов первой необходимости.