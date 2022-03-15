Новосибирск, , 12:06 — REGNUM Новосибирские власти обсудили меры по обеспечению устойчивого функционирования экономики региона. Об этом сегодня, 15 марта, сообщил губернатор Андрей Травников.

Андрей Травников Nso.ru

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«Введение санкций уже сказывается на многих отраслях и сферах. Перед нами задача работать на опережение, а не устранять последствия. Важно обеспечить стабильную работу отечественных предприятий, сохранить рабочие места, — написал Травников в своём телеграм-канале. — Сейчас, преодолевая сложнейшие вызовы, важно не поддаваться панике. Уверенно работаем дальше».

Он подчеркнул, что в регионе разрабатывают меры поддержки и формируют предложения для федеральных министерств.