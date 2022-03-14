Якутск, 14 марта 2022, 09:38 — REGNUM Большой запас муки на весь сезон намерены создать в Якутии. Соответствующее решение принял на совещании по обеспечению устойчивого функционирования потребительского рынка и продовольственной безопасности глава республики Айсен Николаев, сообщил он в своём телеграм-канале.
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В целом в регионе предпримут меры по опережающему завозу продуктов питания. Доставлять товары будут до посёлка Нижний Бестях из других регионов России. Компании, торгующие продуктами, получат госсредства на то, чтобы погасить часть процентов по кредитам.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство республики обратилось в РЖД с просьбой сделать приоритетной перевозку продуктов питания в Якутию. Для региона, который живёт в условиях сезонных перевозок грузов, очень важна их своевременная доставка.