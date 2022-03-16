16 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 03:33 — REGNUM Член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) Ян Цзечи призвал международное сообщество всеми силами способствовать мирным переговорам между Россией и Украиной с целью скорейшей деэскалации. Данное заявление китайский дипломат сделал по итогам семичасовой встречи в Риме с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Американские пользователи Twitter обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The New York Times.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Ян Цзечи Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland

«Но Америка подливает масла в огонь. У нас есть множество документов от западных правительств, доказывающих, что они обещали не расширять НАТО «ни на дюйм на восток» после воссоединения Германии в 1990 году. Они нарушили это обещание 14 раз, окружив Россию враждебными членами НАТО с оружием и военными базами», — указывает @lishenokok.

«Политика США в отношении России после 91-го года была не очень хорошей! Но многие из этих стран хотели вступить в НАТО сами», — оправдывается @stern_tomer.

«Вы не можете рассчитывать на то, что разместите ракеты на границе вашего врага, а он промолчит, точка. Та же история, что и с ракетным кризисом на Кубе», — напоминает @Steve64233517.

«У нас столько документов о незаконном расширении НАТО. Тем не менее Россию обвиняют в самообороне», — негодует @bibibomo.

«Разве Китай также не указал, что окажет поддержку России?» — спрашивает @notannade.

«Разве США и Запад уже не предоставляют военную поддержку Украине под предлогом демократии? Обмануть Украину, чтобы они купили и испытали оружие США на бедных мирных жителях — это такой благодетельный акт», — отвечает @district_cola.

«Инфляция в США подскочит до 30%, пока они вводят санкции против Китая», — предполагает @laobray.

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Китай знал, что произойдет украинский кризис, но ничего не предпринял, а теперь они хотят переговоров? Возможно, если бы они открыли свои рты раньше, мы бы не оказались в таком затруднительном положении», — злится @veganfarkle.

«Абсурдно обвинять Китай в этом украинском кризисе. Китай не имеет к этому никакого отношения. Можно обвинить НАТО и США в том, что они поощряют раздор, предоставляя Украине оружие», — отвечает @JadestreamT.

«Так смешно следить, как ломается ваша логика. США предупреждали всех о кризисе, но вдруг оказывается, что это Китай узнал первым… и мы опять будем винить Китай? А еще Китай вдруг стал настолько могущественен, что может останавливать любые конфликты? Я думал, что в Китае рухнул режим (если верить западным СМИ)», — подчеркивает @omagatsu.

«Пусть Китай положит начало переговорам! Потому что США и НАТО никогда не решат эту проблему дипломатией и диалогом, они наживаются на войнах, им плевать на людей!» — восклицает @Lora_Tweeter.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И указал, что за украинским кризисом стоит усиление многолетних накопленных противоречий в европейской безопасности. Он подчеркнул, что для достижения долгосрочной стабильности в Европе Европейскому союзу, НАТО и России «необходимо вступить в равноправный диалог и создать сбалансированную, эффективную и устойчивую систему безопасности».

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