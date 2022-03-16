Москва, , 04:01 — REGNUM Член совета директоров компании «Яндекс» Тигран Худавердян решил покинуть пост в компании, а также все должности в голландских отделениях корпорации, из-за санкций Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба «Яндекса».

Яндекс Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Яндекс объявляет о том, что Тигран Худавердян покидает Совет директоров и пост заместителя генерального директора Yandex N.V., а также свои должности в голландских дочерних структурах компании», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время компания будет менять структуру руководства. До 15 апреля исполнять обязанности гендиректора «Яндекса» будет Елена Бунина.

Ранее Евросоюз ввел персональные санкции против Тиграна Худавердяна. При этом «Яндекс» и аффилированные с ним структуры не попали в санкционные списки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Яндекс» заявлял, что на должность гендиректора компании назначен Тигран Худавердян. Тогда указывалось, что он будет совмещать этот пост с должностью управляющего всей группы компаний.

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