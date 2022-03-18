Бухарест, 18 марта 2022, 01:56 — REGNUM Национальное агентство налоговой администрации Румынии заблокировало банковские счета представительства российского авиаперевозчика «Аэрофлот» в стране, сообщает журнал Monitorul Oficial.
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«Предписывается блокировка фондов представительства «Аэрофлот», — приводит журнал цитату из приказа ведомства.
В документе указывается, что решение о блокировке принималось из-за действия санкций Евросоюза в отношении России, а также действия персональных экономических ограничений в отношении Виталия Савельева, Михаила Полубояринова и Сергея Чемезова. В связи с этим в Румынии блокируют счета авиакомпании в банке Raiffeisen.