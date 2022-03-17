Брюссель, , 14:50 — REGNUM Роль Германии и личные контакты канцлера Олафа Шольца по урегулированию ситуации на Украине приветствовал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. На совместной пресс-конференции с главой германского правительства 17 марта он также поблагодарил Берлин за вклад в ужесточение международных экономических санкций против Москвы.

Германия (сс) Hans

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«Я приветствую ваши личные усилия, канцлер Шольц, по поиску дипломатического решения, включая ваши прямые контакты с президентом Путиным», — отметил генсек НАТО.

Он также подчеркнул, что альянс намерен «не допустить дальнейшей эскалации конфликта» за пределы Украины, поскольку это станет «ещё опаснее и принесет ещё больше страданий, смертей и разрушений».

«У НАТО есть ответственность предотвратить разрастание этого конфликта, его дальнейшую эскалацию», — указал Столтенберг.

Кроме того, он поддержал увеличение финансовых инвестиций Германии в оборонный сектор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия выступает против отправки на Украину каких-либо миссий Североатлантического альянса.

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что НАТО не станет вмешиваться в конфликт на Украине. По его словам, у альянса нет намерений военным способом вмешиваться в украинские события.

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Напомним, 12 марта канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и российский лидер Владимир Путин провели телефонный разговор, который продлился 75 минут. В ходе беседы федеральный канцлер и французский президент настаивали на незамедлительном прекращении огня на Украине и начале поиска дипломатического решения конфликта.

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