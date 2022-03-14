Чебоксары, , 09:07 — REGNUM Наибольшую долю во внешней торговли Чувашии занимают страны СНГ и Китай. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия-24» вице-премьер — министр экономическая развития Чувашской Республики Дмитрий Краснов.

Вице-премьер — министр экономического развития Чувашии Дмитрий Краснов Cap.ru

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По его словам, в 2021 году на долю стран Евросоюза приходилось свыше 20% внешнеторгового оборота Чувашии. Министр отметил, что больше всего продукции республика экспортирует в Казахстан, Белоруссию, Китай, Узбекистан.

Дмитрий Краснов заявил, что предприятия, поставляющие продукцию в так называемые «санкционные государства», будут пересматривать свою стратегию по сбыту товаров. Министр уверен, что освобождаемые иностранными компаниями торговые ниши могут занять «наши предприятия», выразив уверенность, что «это хорошая возможность, необходимо перестроиться».

Напомним, ранее чувашские власти отмечали, что в 2021 году внешнеторговый оборот республики, по предварительным данным, составил порядка $624 млн. Торговыми партнёрами являются 99 стран. Предприятия Чувашии экспортируют химическую продукцию, продукцию машиностроения, электротехнику, продукты питания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чувашии Олег Николаев заявлял, что доля зарубежных поставок в структуре продовольственных продуктов в республике занимает 1%. Что касается непродовольственных товаров, то на их долю приходится 60% поставок, в основном это «бытовая техника и другие товары повседневного спроса».

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