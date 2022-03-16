Казань, , 15:48 — REGNUM В Татарии время продажи алкоголя увеличат на три часа. Соответствующий законопроект одобрен большинством депутатов на заседании Госсовета РТ 16 марта.

Алкоголь Goodfon.ru

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Проект закона разрабатывали с целью поддержки предпринимателей, осуществляющих деятельность по производству и реализации алкогольной продукции, в условиях сложившейся экономической ситуации в связи с возросшим санкционным воздействием иностранных государств, отметил председатель комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Лутфулла Шафигуллин.

В Татарии в настоящее время алкоголь нельзя приобрести в период с 22:00 до 10:00, на федеральном уровне — с 23:00 до 08:00.

Законопроектом предлагается ограничить продажу алкогольной продукции в Татарии с 23:00 до 08:00, тем самым синхронизировав ее с общефедеральным ограничением.

Документ приняли сразу в трех чтениях и направили на подписание главе республики.

Подчеркивается, что дополнительные ограничения времени продажи алкогольной продукции введены в 37 субъектах России.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы от «Единой России» Бийсултан Хамзаев предложил поднять возрастные ограничения по продаже спиртных напитков — до 21 года.

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