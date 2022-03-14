Париж, , 14:07 — REGNUM Новые санкции в отношении России будут касаться «запрета на вывоз предметов роскоши». Об этом, как передает BFM TV, заявил государственный секретарь при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон.

Опять санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Новые санкции против России касаются, в частности, запрета на экспорт предметов роскоши», — отметил Клемон Бон.

По его словам, импорт стали из России также может попасть под санкции ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, докладчик по Косово в Европейском парламенте Виола фон Крамон 13 марта потребовала, чтобы Сербия осудила специальную операцию России на Украине, а также присоединилась к санкциям ЕС против России.

Подробнее в материале: В Европарламенте призвали Сербию ввести санкции против России