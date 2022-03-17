Москва, , 14:27 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 17 марта сообщил о дополнительном выделении 40 млрд рублей на поддержку предприятий.

Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, средства будут предоставлены для пополнения оборотного капитала предприятий. Средства выделяются в рамках специальной кредитной программы, по условиям которой предприятия промышленности и торговли смогут получить до 10 млрд рублей на один год.

Мишустин уточнил, что для группы предприятий объём помощи может достигнуть 30 млрд рублей. Получателям ставится условие — сохранение занятости не ниже 85%.