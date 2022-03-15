Лондон, , 12:44 — REGNUM Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объявит о новых антироссийских санкциях, которые затронут «сотни» человек. Об этом говорится в заявлении британского ведомства.

МИД Великобритании Foreign and Commonwealth Office

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Трасс объявит «о сотнях дальнейших российских санкций» после 12:30 по местному времени (15:30 мск). Отмечается, что ограничения направлены против лиц, имеющих отношение к руководству России и президенту Владимиру Путину.

«Санкции ударят по ещё большему числу российских олигархов и членов их семей, политическим союзникам Путина и пропагандистам», — заявили в британском МИД.

Источники британской газеты The Guardian сообщили, что санкционный список должен сравняться с санкционным списком ЕС. Они рассказали, что Лиз Трасс «перевернула небо и землю», чтобы принять закон, позволяющий быстрее вводить санкции против Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что новый пакет санкций, подготовленный Евросоюзом, коснётся более 600 российских граждан.

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