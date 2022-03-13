Берн, , 22:24 — REGNUM Отказ Швейцарии от российских энергоносителей приведет страну к потере 4% процентов ВВП и обойдется каждому швейцарскому жителю в 3 тыс. франков (около 375 тыс. рублей) ежегодно. Об этом заявил эксперт Центра экономических исследований ETH Zurich Ингве Абрахамсен.

Швейцария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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По его словам, поэтапный отказ от энергоресурсов России выполним, однако для этого необходимо воспользоваться собственными топливными резервами, при этом подорожания не избежать.

Среди заменителей российского газа называются тепловые насосы и дровяное отопление, однако для частичного отказа от газа для отопления правительству в Швейцарии придется потратить 3 млрд франков (около 375 миллиардов рублей).

Специалисты также предупредили, что помимо подорожания газа швейцарцам следует готовиться к повышению цен на еду.