Санкт-Петербург, , 15:31 — REGNUM Петербургский предприниматель, глава крупной девелоперской компании Fort Group Максим Левченко удивлён надеждами Запада на то, что крайне жёсткие антироссийские санкции приведут к тому результату, на который рассчитывают их инициаторы. Бизнесмен признаёт, что санкции болезненно бьют по российскому населению и деловой среде, но к внутренним потрясениям в России и полной изоляции страны они не приведут.

Максим Левченко (фото со страницы в Facebook) Facebook.com/profile.php?id=100009205677122

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«Про все эти запреты и ограничения я ведь узнаю не только из ленты новостей, меня это лично касается, — пишет в своем Telegram-канале предприниматель, чья компания владеет несколькими торговыми центрами и бизнес-недвижимостью. — У нас в ТЦ закрылись десятки магазинов международных брендов».

По словам Левченко, происходящее затрагивает каждого, кто в свободное время ходит в ТЦ и время от времени ест фастфуд, часть брендов которого приостановила свою работу в России.

«Кому наносят основной ущерб санкции? Мой ответ прост. Обычным людям. В первую очередь, среднему классу, предпринимателям, в особенности — малому и среднему бизнесу. В конце концов, всем тем, кто по несколько лет бережно и нежно растил аудиторию в Инсте, сам делал одежду, обувь, украшения, корпел над дизайном и оформлением своего товара. Теперь им всем распрекрасный Запад показал средний палец <…> И что в ответ должны делать люди, у которых рухнули планы и надежды? Неужели они воспылают любовью к тем, кто заставляет их сейчас стоять в очереди в банкоматы, чтобы снять наличность?», — задаётся вопросом девелопер.

«Скажите, нафига сейчас скопом, толпой мочить российский народ без разбору, лишая его возможности летать за границу, пользоваться безопасными самолётами, отнимая личные сбережения, закрывая культурные проекты, блокируя границы для продуктов, одежды, технологий? Кроме злости и ненависти к Западу подобные действия ничего у подавляющего большинства россиян вызвать не могут. Наивно думать, будто люди бросятся из-за запретов свергать действующую власть. Скорее, наоборот», — пишет Максим Левченко.

«Неужели на Западе всерьёз думают, что санкциями насолят Владимиру Путину?», — удивляется петербургский предприниматель, ранее баллотировавшийся в Госдуму от ЛДПР.

«Наивно думать, что Россия стремительно превратится в Северную Корею-Кубу-Венесуэлу-Иран. Россия — седьмая часть суши, мощная ядерная держава, обладающая колоссальными природными недрами и запасами. В конце концов, 140 миллионов населения, пережившего всяческие катаклизмы за последние три десятка лет», — напоминает бизнесмен.

Он уверен, что санкции бумерангом возвращаются к тем, кто их вводит. При этом никакого влияния на разрешение кризиса вокруг Украины они не окажут.

«Ну, лишили вы нас условной IKEA, но ведь и шведы потеряли инвестиции и понесли серьезные убытки. Ну и чего вы добились?», — риторически вопрошает он.

«Прекрасно понимаю, что обращаюсь в пустоту, но все же: остановите эти тупые санкции. Я верю, что здравый смысл восторжествует», — резюмировал Левченко.

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Напомним, ранее бизнесмен предложил властям России и Петербурга выходить на прямой диалог с иностранными компаниями для того, чтобы совместными усилиями помочь предприятиям с иностранным капиталом остаться в России и продолжить работу.

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