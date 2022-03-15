Берлин, , 14:26 — REGNUM На прошедшей неделе бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер приезжал в Россию, где провел ряд встреч, включая с бизнесменом Романом Абрамовичем и главой делегации России на переговорах с Украиной Владимиром Мединским. Об этом 15 марта говорится в материале немецкого таблоида Bild.

Герхард Шредер Ceska strana socialne demokraticka

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По информации источника, встреча Шрёдера с Абрамовичем состоялась 10 марта в отеле «Кемпински», также добавляется, что экс-канцлер ФРГ встретился в ходе своего визита в Москву с Мединским.

При этом издание отмечает, что ему ничего неизвестно о содержании бесед в ходе указанных встреч Шрёдера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики Германии, вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что незамедлительный отказ от поставок нефти и газа из России спровоцирует в Германии массовую безработицу и рост уровня бедности.