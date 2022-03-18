Вашингтон, , 03:02 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Standard & Poors Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с уровня «ССС-» до «СС», сообщается на сайте организации.

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Прогноз по рейтингу негативный. 4 марта агентство понизило суверенный кредитный рейтинг РФ с «ВВ+» до «ССС-».

В S&P связали свое решение с тем, что 16 марта должен был состояться купонный платеж по еврооблигациям российского правительства, но инвесторы якобы не получили платеж в долларах США из-за наложенных на РФ санкций.

В агентстве отметили, что в ближайшие недели могут наблюдаться аналогичные технические проблемы. В организации также полагают, что долг страны не защищен от неплатежей.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия не отказывается от своих обязательств по государственному долгу и будет платить в рублях до тех, пока Запад не разморозит российские золотовалютные резервы.

17 марта Минфин РФ объявил о том, что Москва исполнила платежное поручение о выплатах купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов со сроком погашения в 2023 году и 2043 году.

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