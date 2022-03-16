Москва, , 16:23 — REGNUM В целом ряде стран уроженцы России в последнее время сталкиваются с нарушением своих прав и дискриминацией по национальному признаку. Об этом 16 марта заявил член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Русофобия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По словам правозащитника, нарушения прав соотечественников за рубежом начали носить массовый характер с момента начала спецоперации на Украине.

«Массовое нарушение прав за рубежом. Европа долго гордилась приверженностью принципам толерантности, но оказалось, что ксенофобные убеждения живы в сознании людей. Антироссийская риторика ложится на удобную почву. Тем более нужно учитывать, что период пандемии породил заграницей депрессию — требуется враг, на которого можно выплеснуть эту агрессию», — сказал Брод.