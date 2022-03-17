Москва, , 14:02 — REGNUM Ограничения против России автоматически затрагивают все евразийские страны, прежде всего государства постсоветского пространства. Об этом 17 марта заявил экономист Василий Колташов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Санкции против России являются санкциями против всех евразийских государств независимо от того, насколько они ластятся к Вашингтону и Лондону», — сказал Колташов.

По мнению эксперта, на евразийском пространстве необходимо создать собственную резервную валюту. Причем подобная тема уже обсуждается между Россией, Китаем и рядом других стран.

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