Москва, , 13:57 — REGNUM Из-за роста русофобии в мире российские дети с онкологией получают отказы в лечении. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта, об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в ходе расширенного заседания профильного комитета Госдумы.

Татьяна Москалькова Duma.gov.ru

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«В результате русофобии наши дети, больные онкологией, получают отказы в лечении. Это связано и с транспортным сообщением, и с прерыванием контрактов», — сказала Москалькова.

На фоне специальной военной операции страны вводят санкции в отношении России. На Западе наблюдается рост русофобских настроений.