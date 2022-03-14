Вологда, , 18:33 — REGNUM Мэр американского города Монтклер Шон Спиллер сообщил коллеге из Череповца Вадиму Германову о разрыве побратимских связей, сообщает официальный сайт города.

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«Монтклер и Череповец стали городами-побратимами в 1990-е. Отношения строились по принципу открытого обмена идеями в мировом сообществе. Я не могу продолжать поддерживать символические отношения между нашими местными правительствами. Уведомляю, что я начинаю работу по выходу из договора по сотрудничеству между нашими городами», — написал Спиллер.

Отметим, что в 1992 году в Зашекснинском районе Череповца появилась улица Монтклер. Раньше она называлась Гритинской. Как сообщили в мэрии, переименовывать улицу не планируется.

«Решение мэра Шона Спиллера мы восприняли с сожалением. Вопрос о переименовании улицы Монтклер на повестке дня не стоит», — сообщил помощник мэра Череповца Сергей Климушкин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о разрыве побратимских связей мэрию Мурманска уведомила администрация польского города Щецин.