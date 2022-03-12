Москва, , 12:55 — REGNUM Запреты Запада на полеты авиации России незаконны. Об этом 12 марта заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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«Ситуация осложнилась, … абсолютно противозаконным введением ограничений на полеты, скажем, нашей авиации в западном небе, назовем его так», — отметил он в эфире Первого канала.

Кроме того, он отметил, что заявления президента США Джозефа Байдена об опасности Третьей мировой войны являются попыткой сыграть на нервах.

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