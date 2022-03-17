Москва, , 16:34 — REGNUM Проект постановления о создании в Госдуме комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России внес в Госдуму комитет по безопасности, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Предполагается, что комиссию вновь возглавит глава комитета Госдумы Василий Пискарёв («Единая Россия»). Комиссия создается на срок, не превышающий срок работы депутатов Госдумы восьмого созыва.

Комиссия будет заниматься изучением и анализом фактов и обстоятельств вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, готовить предложения о принятии законодательных мер по противодействию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, а также подготовкой предложений по информированию парламентов иностранных государств, международных общественных организаций и средств массовой информации о фактах вмешательства во внутренние дела России.

В Госдуме предыдущего созыва такая комиссия действовала.