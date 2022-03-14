Москва, , 14:31 — REGNUM Россия разработала механизм ускоренного банкротства, который будет применён к компаниям, покидающим страну в рамках санкций. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Антон Силуанов Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Теперь по тем решениям, которые связаны с закрытием предприятий и уходом компаний. У нас предусмотрен и разработан для этого особый механизм — механизм ускоренного банкротства, ускоренного временного управления компанией и, соответственно, продажи этой компании новым собственникам», — сказал Силуанов.

По его словам, соответствующий механизм будет проведён в срок от трёх месяцев до полугода «в зависимости от того, как настроены собственники таких компаний».