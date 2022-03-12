Барнаул, , 10:40 — REGNUM В правительстве Алтайского края обсудили текущую ситуацию в экономике региона и меры по минимизации последствий антироссийских санкций. Подробности сообщает телеграм-канал властей региона.

Правительство Алтайского края Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

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Министр сельского хозяйства Сергей Межин доложил, что для сельского хозяйства сегодня первоочередная задача — проведение полевых работ в оптимальные сроки. Опасений предстоящие работы не вызывают: хозяйства обеспечены семенами, за последние 3 года существенно обновился парк техники, оперативно решаются вопросы поставок ГСМ, удобрений и тд. Посевные площади планируется увеличить.

Перерабатывающие предприятия работают в штатном режиме. Об этом рассказал начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков. Приостановку поставок продукции зарубежных компаний ряду алтайских предприятий отметил министр промышленности и энергетики края Вячеслав Химочка. Но при этом ни одно промпредприятие не приостановило работу. По данным управления по предпринимательству, продолжают работу и предприниматели, наблюдается рост числа самозанятых.

Жилищное строительство Алтайского края практически не зависит от импорта и продолжается в полном объеме, рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Иван Гилев. А вот строительство социальных объектов больше зависимо от импорта, поскольку идет «под ключ» с инженерным оборудованием, автоматикой, системами кондиционирования и пожаротушения.

В дорожной отрасли ремонт и строительство дорог, линий освещения по прогнозам пройдет в плановом режиме, рассказал министр транспорта Антон Воронов.

Заместитель председателя правительства, министр финансов Данил Ситников рассказал о мерах поддержки, предусмотренных федеральным законодательством и их применении в Алтайском крае. Основная задача, по его словам — сохранить стабильность и предсказуемость финансовой системы края, в том числе органов местного самоуправления: «Хотел бы подчеркнуть, что в данных условиях нашими приоритетами остаются заработная плата работников бюджетной сферы, социальные выплаты и обеспечение текущих обязательств. Финансовая система края способна обеспечить все эти и другие текущие задачи, а также мы будем оперативно реагировать на возникающие вопросы».

Минэкономразвития края совместно с органами исполнительной власти также подготовило план мероприятий по обеспечению экономической устойчивости Алтайского края. В частности, будут сохранены действующие низкие процентные ставки по займам Фонда развития края, Алтайского фонда финансирования предпринимательства.

Напомним, после того, как Россия откликнулась на призыв ЛНР и ДНР о проведении спецоперации на Украине, западные до максимума усилили санкционное давление. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию «Санкционный удар по России и российский ответ Западу».

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