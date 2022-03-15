Казань, , 13:03 — REGNUM В Казани прошла выездная сессия городского антикризисного штаба на предприятие, которое входит в число лидеров страны по производству бытовой химии. Руководство компании уверяет, что при необходимости бытовой химией Татария сможет обеспечить не только местное население, но и всю Россию, сообщает пресс-служба казанской мэрии.

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В организации в 2022 году планируют завершить проект по увеличению мощностей по производству гелей для стирки с 4,5 тыс. до 11 тыс. тонн в месяц. Среди новинок в цехе сухих чистящих средств главе Казани Ильсуру Метшину представили полностью биоразлагаемую картонную упаковку капсул для стирки. Также были продемонстированы новые средства для мытья посуды. Всего в компании выпускают более 600 наименований продукции, которая в прошлом году поставлялась в 19 стран.

На модернизацию мощностей компания направила свыше 600 млн рублей. Благодаря этому в 2021 году рост производства составил 29%. Вего в организации трудятся более 2,5 тыс. человек.

«Очень важно обеспечить устойчивость работы предприятия в новых условиях и импортозамещение. В республике создан развитый нефтехимический кластер, что дает возможности для налаживания поставок определенных видов сырья с предприятий республики. Мы уверены, что промышленность Казани и Татарстана имеет запас прочности. Импортозамещение должно быть обеспечено в самое ближайшее время», — отметил Метшин.

На предприятии, несмотря на наличие импортного оборудования и завоза части сырья из-за рубежа, готовы как можно скорее реализовать сырьевое импортозамещение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, по мнению мэра Казани Ильсура Метшина, уход зарубежных компаний позволит расширить поле для новых ниш, приведет к развитию бизнеса и импортозамещению.

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