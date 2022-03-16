Уфа, , 15:48 — REGNUM На льготное кредитование аграриев Башкирии из средств федерального бюджета выделили 760 млн рублей. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сельское хозяйство в Ставрополе Kremlin.ru

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Сообщается, что в 2022 году сельхозпроизводители региона продолжат пользоваться льготными кредитами. Лимиты уже доступны для сельхозпроизводителей.

«Финансирование позволит обеспечить выдачу новых льготных краткосрочных кредитов на общую сумму не менее 6 млрд рублей. Это весомая поддержка, особенно накануне весенне-полевых работ, стоимость которых в текущем году существенно выросла — до 21 млрд рублей», — приводит пресс-служба слова заместителя премьер-министра правительства региона — министра сельского хозяйства республики Ильшата Фазрахманова.

Отмечается, что программа льготного кредитования предполагает получение организациями аграрно-промышленного комплекса кредита по сниженной процентной ставке (от 1 до 5%), при этом субсидии на её компенсацию от государства направляются напрямую в банки. Сообщается, что таким образом правительство России поддержало развитие сельского хозяйства и сохранило льготную программу кредитования в условиях повышенной ключевой ставки.