Брюссель, , 09:10 — REGNUM Эксперты спрогнозировали рекордное подорожание газа в Европе. Цены фьючерсов в настоящее время неустойчивы, они могут превысить 4 тыс. долларов за 1000 куб. м в ближайшее время. Об этом заявила директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова.

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Она связала подобную динамику с политикой санкций, так как европейский рынок закладывал в котировки вероятность полного прекращения поставок газа из РФ.

«Резкий рост цен связан с опасениями из-за поставок в ЕС российского газа, где он занимает порядка 40−45% в структуре импорта газа. Движение могло быть усилено спекулятивным фактором, что объясняет последующее резкое падение котировок», — отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов РИА Новости.

Белова добавила, что снижение котировок ниже 1000 долларов за 1000 куб. м не ожидается как минимум до конца года.