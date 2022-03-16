Лондон, , 04:15 — REGNUM Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью будет искать принадлежащие президенту России Владимиру Путину «лондонские активы». Об этом со ссылкой на источник 15 марта сообщает газета The Daily Telegraph.

Разведка Edith Soto

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По её данным, к этой задаче также привлечены специалисты британских разведывательных служб.

источник The Daily Telegraph «Есть люди, которые над этим работают. На таких задачах сосредоточится специальная группа по клептократии. Её специалисты будут искать деньги Путина и его приближённых».

Как сообщало ИА REGNUM, Великобритания из-за военной спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины ввела санкции в отношении президента России Владимира Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова.

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