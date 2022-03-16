Лондон, 16 марта 2022, 04:15 — REGNUM Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью будет искать принадлежащие президенту России Владимиру Путину «лондонские активы». Об этом со ссылкой на источник 15 марта сообщает газета The Daily Telegraph.
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По её данным, к этой задаче также привлечены специалисты британских разведывательных служб.
Как сообщало ИА REGNUM, Великобритания из-за военной спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины ввела санкции в отношении президента России Владимира Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова.
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