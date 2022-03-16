Сургутский район, Югра, , 16:36 — REGNUM В Сургутском районе (ХМАО) на год вперёд сформирован резервный запас коммунального оборудования. Сохранить надежную работу сферы ЖКХ особенно актуально в условиях роста цен и возможных перебоев с поставками материалов, сообщает пресс-служба районной администрации.

Коммунальное оборудование Пресс-служба администрации Сургутского района

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Коммунальщики района запаслись насосным оборудованием, запорной арматурой, металлопрокатом и прочим.

«Все работы по подготовке к осенне-зимнему периоду в районе мы проводим сами. Все оборудование и материалы у нас имеются в наличии. Доля импортных материалов есть, но сейчас прорабатываем вопрос с поставщиками по замене на отечественные единицы», — сообщил заместитель директора муниципального предприятия «УТВИВ №1» Дмитрий Борисенко.

Определены траты на ремонтную кампанию в период подготовки объектов к осенне-зимнему периоду. Они в Сургутском районе составят порядка 100 млн рублей. Эти деньги пойдут на обновление инженерных сетей, тепловых пунктов, строительство и ремонт поселковых котельных.