Берлин, , 07:52 — REGNUM Американский доллар может лишиться своего положения главной валюты в мире из-за инфляции в США, а также санкций против России и ситуации на рынках. Об этом написал немецкий экономист Хенрик Мюллер в колонке для журнала Spiegel.

Доллар Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По его мнению, инфляция способна в серьезной степени нарушить веру в американскую валюту. Эксперт напомнил, что рост цен в США достиг 8%, и судьба доллара теперь зависит от действий Федеральной резервной системы, выполняющей функции центрального банка Соединенных Штатов.

Кроме того, Мюллер считает, что на американской валюте могут пагубно отразиться и санкции, которые предусматривают блокировку валютных резервов РФ в центральных банках других государств. Экономист полагает, что такая политика может вызвать опасения по поводу того, что США способны конфисковать валютные активы любой дрогой страны, что также сильно ударит по доллару.

Еще одним негативным процессом для американской валюты, по словам специалиста, становится образование и усиление новых блоков с отдельными от доллара финансовыми рынками, которые могут сместить существующие глобальные институты, продвигаемые Вашингтоном.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта директор региональной сети «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский заявил, что альтернативой доллару США в мире могут стать юань и швейцарский франк.

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