Берлин, , 06:10 — REGNUM Стабильные отношения с Россией в интересах Германии. Такое мнение высказала депутат бундестага от партии «Левые» Сара Вагенкнехт. Об этом 14 марта говорится в статье немецкой газеты Die Welt.

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«Германия принципиально заинтересована в стабильных отношениях с Россией, а также в будущем экономическом и культурном сотрудничестве», — сказала она.

Напомним, что Вагенкнехт считает, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным — единственный способ положить конец кризису на Украине, а «гарантированный нейтралитет [Украины] был бы разумным решением по многим причинам».

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