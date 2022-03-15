Самара, , 14:04 — REGNUM Танцевальную эстафету флешмоба «Россия_Мы» приняла Самарская область. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба областного правительства.

Танцы Алексей Колчин © ИА REGNUM

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«Мы — часть сильного и многонационального народа России. Мы поддерживаем военнослужащих, которые борются за мир и безопасность нашей страны. Многонациональная Самарская область — пример единения и дружбы народов!» — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что регион передает эстафету дальше, Пермскому краю и Челябинской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области не намерены тормозить реализацию национальных проектов.