Москва, , 15:47 — REGNUM То, что боевая часть тактической ракеты «Точка-У» была снабжена кассетным боеприпасом, свидетельствует о том, что украинские националисты этой своей атакой стремились убить максимально возможное число мирных жителей Донецка. Об этом 14 марта заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Минобороны.рф

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«Снаряжение боевой части тактической ракеты «Точка-У» кассетным боеприпасом доказывает, что целью удара националистов по городу было убийство максимально большого количества мирных жителей», — сказал он.

При этом Конашенков уточнил, что решение о применении такого оружия принимается на уровне не менее, чем командования украинской группировки войск и наносится только после утверждения руководством ВСУ в Киеве.

«Все это еще раз подтверждает нацистскую и античеловеческую суть правящего сегодня режима на Украине», — добавил официальный представитель Минобороны РФ.

Также он уточнил, что удар «Точкой-У» по Донецку был нанесен с северо-западного направления, из района населенного пункта Красноармейск, который контролируется подразделениями украинских националистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские боевики нанесли ракетой «Точка-У» с кассетным боеприпасом удар по Донецку, в результате чего погибло 20 человек и еще 28, включая одного ребенка, получили ранения.