Нижний Новгород, , 19:55 — REGNUM Сроки строительства новых станций метро в Нижнем Новгороде могут увеличится из-за необходимости наладить импортозамещение на фоне введения странами Запада антироссийских санкций. Об этом заявил вице-премьер-министр России Марат Хуснуллин.

Станция «Горьковская» нижегородского метро Metronn.ru

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По словам чиновника, изменение даты ввода в эксплуатацию новых линий метрополитена столицы Приволжья может случиться из-за трудностей с поставками импортных составляющих и их заменой на российские аналоги.

Он также сообщил, что аналогичная ситуация складывается и со сроками строительства метро в Казани и Челябинске.

«Но мы уже приступили к постройке. В отечественном метростроении в основном всё российское», — констатировал заместитель председателя правительства России.