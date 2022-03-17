Якутск, , 05:43 — REGNUM Жители столицы Якутии возмущены ростом цен на товары, которые производит городской молокозавод. Так, стоимость 0,5 литра кефира «Молочный дождик» увеличилась на 10 рублей до 54 рублей, сообщило EXO-YKT.

Молочная продукция Pxhere.com

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«Несмотря на максимальные усилия, которые мы прилагали для сохранения действующих цен, сделать это в условиях текущей политической и экономической ситуации в стране невозможно», — сообщили на предприятии.

В числе причин роста стоимости продукции там назвали «повышение цен на основное сырье» и «рост курса валют и процентных ставок по кредитам».

"Рост курса валют? Сухое молоко подорожало?» — удивляются якутяне в соцсетях.

После повышения цены полкило сметаны стоит 81 рубль, 0,45 кг питьевого йогурта — 59 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, цены на молочные продукты подниматься не будут, заверили местные производители ФАПК «Туймаада» и «Кладовая Олекмы» Якутии. Компании констатировали, что их производство не зависит от внешних факторов.