Москва, , 14:47 — REGNUM Западные санкции не в состоянии нанести России фатальный ущерб. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 марта сообщил экономист Василий Колташов.

Американские санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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В то же время экономист признал, что введённые ограничения оказывают негативное влияние на ситуацию в России. Однако созданные Западом трудности можно будет преодолеть.

«Западные санкции не способны разрушить российскую экономику. Но, тем не менее, масштаб санкционной кампании и её вероломство, а под вероломством нужно понимать блокировку более 300 млрд российских резервов, говорят о том, что ущерб нашей экономике они могут нанести серьёзный», — сказал Колташов.

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