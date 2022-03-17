Нарьян-Мар, , 21:53 — REGNUM Ульяновская область поставит в Ненецкий АО 60 тонн сахарного песка. об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил глава округа Юрий Бездудный.

Сахар Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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«Без сахара не останемся! Через несколько дней к нам в Нарьян-Мар доставят 60 тонн сахарного песка. Причина роста спроса на этот продукт совершенно понятна. Но паниковать не стоит! Сахар производят в России!», — написал губернатор.

Он отметил, что о поставке самого популярного сегодня продукта удалось договориться с губернатором Ульяновской области.

Как сообщало ИА REGNUM, сахарный песок в Коми за последнюю неделю подорожал почти на семь процентов.